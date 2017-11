Syndicom: Der neue Präsident heisst Daniel Münger

Es bestehe die Gefahr, dass die globale Digitalisierung zur «totalen Deregulierung der Arbeitswelt» führen werde, schreibt die Gewerkschaft in einer Mitteilung. Rund 400 Delegierte verabschiedeten an der Versammlung in Basel das Manifest. Ziel müsse es sein, dass die Digitalisierung der Menschheit zum «echten» Fortschritt gereiche. Im Zentrum stünden etwa die Arbeitszeitverminderung und die Verankerung eines Rechts auf menschenwürdige Arbeit.

Zu ihrem neuen Präsidenten wählten die Delegierten den bisherigen Leiter des Sektors Logistik, Daniel Münger. Er tritt die Nachfolge von Alain Carrupt an, der Ende Februar 2016 aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten war. Vizepräsidentin wird Stephanie Vonarburg, Leiterin Sektor Medien.

Zur Geschäftsleitung gehören ausserdem Giorgio Pardini, Leiter Sektor ICT, Patrizia Mordini, Leiterin Gleichstellung, und Matteo Antonini, der neue Leiter des Sektors Logistik. Gewählt wurden ausserdem die 34 Mitglieder des Zentralvorstands, des strategischen Leitungsgremiums der Gewerkschaft, sowie die Geschäftsprüfungskommission und das Schiedsgericht, wie Syndicom weiter schreibt.



Daniel Münger absolvierte eine Berufslehre als Metallbauschlosser. Auf dem 2. Bildungsweg absolvierte er eine Zusatzausbildung zum Fernmeldetechniker/Bauleiter. Anschliessend folgte der Gang an die Uni. Seit 1996 arbeitet Münger in verschiedenen Funktionen innerhalb der Gewerkschaftsbewegung. 2009 wurde er zum Syndicom-Zentralsekretär im Sektor Telecom/IT gewählt und betreute die Branchen Call- und Contactcenter, Netzbau sowie weitere GAV. Seit 2015 ist er Leiter des Sektor Logistik und Mitglied der Geschäftsleitung von Syndicom. Nebst seiner gewerkschaftlichen Tätigkeit war der heute 56-Jährige auch politisch aktiv und sass über zehn Jahre im Landrat des Kantons Basel-Landschaft.

Syndicom hat rund 35’000 Mitglieder. Die Gewerkschaft vertritt Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen aus 13 Branchen der Medien- und Kommunikationsberufe. (sda/pd/cbe)