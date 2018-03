SRF: Der Radio-Auslandchef im Interview

Patrik Wülser lebte als Afrika-Korrespondent sechs Jahre in Kenia und berichtete für Radio SRF über den afrikanischen Kontinent. Seine Erfahrung hilft ihm bei seiner neuen Tätigkeit: Heute leitet er die Auslandredaktion von Radio SRF und ist damit auch Chef der 18 Korrespondentinnen und Korrespondenten (persoenlich.com berichtete).

Moderator Christian Zeugin begrüsst Wülser sowie auch Leichtathletin Mujinga Kambundji in der Sendung «Persönlich» im Hotel Victoria Jungfrau in Interlaken. Der Anlass ist öffentlich und der Eintritt frei. Türöffnung ist um 9 Uhr, Beginn der Sendung um 10 Uhr. Es ist keine Sitzplatz-Reservation erforderlich. Die Sendung wird am Sonntag, 18. März, live auf Radio SRF 1 ausgestrahlt. (pd/cbe)