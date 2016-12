Goldener Tampon: Der sexistischste Artikel kommt vom «Blick»

523 Leserinnen und Leser des Blogs medienpranger.ch haben abgestimmt: Der sexistischste Medienartikel des Jahres ist das Interview des «Blicks» mit Steffi Buchli. Aus diesem Grund erhält der «Blick» den ersten Goldenen Tampon, wie die Verantwortlichen in einer Mitteilung schreiben.

Als die Sport-Moderatorin Steffi Buchli dieses Jahr Mutter wurde, musste sie sich vom «Blick» Fragen gefallen lassen, die laut dem Medienpranger «an Dreistigkeit kaum zu überbieten sind». «Sind die Schwangerschaftskilos schon alle weg?», «Warum gehen Sie schon so früh wieder arbeiten?» und: «Warum sind Sie so spät Mutter geworden?». In solchen Fragen würden nicht nur Vorwürfe mitschwingen, sondern sie zementierten das Bild, dass frau gefälligst zuhause bei Kind und Küche bleiben soll.

Der Goldene Tampon wurde am Freitag mit viel Glitzer in der «Blick»-Redaktion übergeben. Der Preis wurde um 17.30 Uhr in Form eines mit goldenen Tampons geschmückten Weihnachtsbaumes vor dem Ringier-Gebäude übergeben.

Nachdem lange niemand aus der Redaktion am Empfang des Ringier-Gebäudes den Preis begutachten wollte, hat Kommunikationschef Edi Estermann den Preis in Vertretung entgegen genommen.

Medienpranger.ch schaute Schweizer Medien in den letzten Monaten genauer auf die Finger. Hinter dem Watchblog stehen drei junge Frauen, die dem feministischen Kollektiv aktivistin.ch angehören (persoenlich.com berichtete). (pd/wid)