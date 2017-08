Ringier: Der Verlag krempelt das Management um

Wenige Tage nachdem Tamedia die Struktur der Tageszeitungen umgestellt hat, baut das Medienhaus Ringier die Struktur des Group Executive Board (GEB) um. In diesem Zug scheidet Digital-Chef Thomas Kaiser aus der Konzernleitung aus, wie Ringier in einer Mitteilung schreibt. Ab dem 1. Oktober organisiert sich Ringier entlang der zentralen Geschäftsbereiche Publishing und Marketplaces künftig wie folgt:

Marc Walder, CEO

Ralph Büchi, COO Ringier AG, Publishing

Robin Lingg, Marketplaces

Annabella Bassler, CFO

Xiaoqun Clever, Chief Technology & Data Officer

Alexander Theobald, COO Schweiz und Geschäftsführer Blick-Gruppe

«Wir konzentrieren uns mit dieser Anpassung noch mehr auf unsere zwei operativen Hauptgeschäftsfelder Publishing und Marketplaces, in denen wir weiter wachsen wollen. In beiden Bereichen verändern sich Markt, Technologie und Geschäftsmodelle weiterhin rasant. Mit der neuen Organisation tragen wir den daraus entstehenden Herausforderungen Rechnung», wird CEO Marc Walder in der Mitteilung zitiert.

Ralph Büchi übernimmt Afrika/Asien-Geschäft

In den Publishing-Verantwortungsbereich von Ralph Büchi fallen laut Mitteilung weiterhin Ringier Axel Springer Schweiz und Ringier Axel Springer Media. Ab 1. März 2018 übernimmt Büchi auch das Publishing-Geschäft in Afrika und Asien. Robin Lingg verantwortet künftig die digitalen Marktplätze der Ringier-Gruppe, unter anderem Jobcloud und Scout24 Schweiz. Bis 1. März 2018 amtet Lingg weiterhin als CEO Ringier Afrika und Asien.

Thomas Kaiser tritt aus GEB aus

Thomas Kaiser, seit 2011 als CEO Ringier Digital massgeblich für den äusserst erfolgreichen Ausbau des Marketplaces- und E-Commerce-Portfolios verantwortlich, widmet sich einer neuen unternehmerischen Aufgabe im Rahmen der vor zwei Jahren durch Ringier initiierten Digital-Ventures-Geschäfte. Dies bedinge formell seinen Austritt aus dem GEB. Kaiser werde sich nun, seiner Passion folgend, auf das Geschäft mit den Start-up-Beteiligungen konzentrieren, so Walder laut Mitteilung.

Zwei Austritte aus dem Verwaltungsrat

Martin Werfeli und Jan O. Frøshaug verlassen den Verwaltungsrat von Ringier. Werfeli ist seit 40 Jahren in verschiedenen Funktionen für Ringier tätig. 1977 stiess er zum Unternehmen und war in verschiedenen Positionen in der Finanzbuchhaltung tätig, bevor er 1996 zum Leiter Konzernbereich Finanzen und Mitglied der Konzernleitung ernannt wurde und 2003 den Vorsitz der Konzernleitung übernahm. 2009 gab er die operative Leitung von Ringier ab und wechselte als Mitglied in den Verwaltungsrat. Zeitgleich tritt Werfeli aus dem Verwaltungsrat der Zeitungsdruckerei Ringier Print Adligenswil aus. Weiterhin wird Werfeli als Präsident des Verwaltungsrates von Swissprinters amten sowie als Vizepräsident der Personalvorsorgestiftung von Ringier und der Hans Ringier Stiftung. Als Berater bleibe er ausserdem der Familie Ringier verbunden, unter anderem als Mitglied der Annette Ringier Stiftung.

Auch Jan O. Frøshaug tritt aus dem Verwaltungsrat der Ringier AG zurück. Der gebürtige Norweger war seit 1995 Mitglied des Gremiums. Frøshaug war während insgesamt 20 Jahren COO von Great Nordic, einem börsenkotierten internationalen Telecom-Konglomerat, sowie CEO der dänischen Mediengruppe Egmont. Frøshaug war zudem mehrere Jahre in der Private-Equity-Branche tätig und amtet heute als Verwaltungsrat und Berater in verschiedenen europäischen Unternehmen. (pd/wid)