Swiss Media Forum 2017: Die auffälligsten Tweets vom Medienkongress

Swiss Media Forum 2017

Wie aus dem Umbruch ein Aufbruch wird

Die Medienbranche steckt in der Krise. Was machen die Chefs dagegen? Vier Antworten, vier Video-Statements.

Die Medienbranche steckt in der Krise. Jammern sei aber keine Strategie, sagte Verlegerpräsident Pietro Supino am Medienkongress in Luzern. Was sagen andere Entscheider? persoenlich.com hat nachgefragt – die Antworten in Video-Statements.

von Christian Beck