Swiss Radio Day: Die Branche trifft sich im Zürcher Kaufleuten

Der Swiss Radio Day gilt als der wichtigste Branchenanlass. Hier trifft sich, was in der Radioszene Rang und Namen hat. Auch der designierte SRG-Generaldirektor Gilles Marchand wird am Donnerstag im Kaufleuten eine Keynote halten und damit einer seiner ersten öffentlichen Auftritte geben. Präsentiert werden zudem die Resultate des erstmals durchgeführten Streaming Media Monitors 2017: Das Bakom liess den Onlineaudio- und Onlinevideo-Markt untersuchen.

Das Programm am Swiss Radio Day ist vielfältig. So gibt es unter anderem ein Update, wie weit die Umstellung auf DAB+ schon fortgeschritten ist. Parallel zu den Programmpunkten im Hauptsaal gibt es eine zweite Programmschiene, die sich der Praxis des Radiomachens widmet. Dort wird unter anderem über innovative Nachrichtenformate diskutiert. «Wer gute Nachrichten bieten will, muss dafür Geld ausgeben», sagte Dietz Schwiesau, Trimedialer Nachrichtenchef von MDR Sachsen-Anhalt, in einem persoenlich.com-Interview. (cbe)