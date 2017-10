Medien-Gesamtarbeitsvertrag: Die GAV-Verhandlungen sind gestartet

Kündigungen bei Presto

Protestaktion am Standort St. Gallen

150 bis 200 Zusteller müssen mit der Entlassung rechnen. Am Donnerstagabend protestierten rund 30 Personen.

Weil die gedruckte Ausgabe der «Ostschweiz am Sonntag» Ende Oktober eingestellt wird, müssen 150 bis 200 Zeitungszusteller mit ihrer Entlassung rechnen. Am Donnerstagabend protestierten rund 30 Personen am Standort der Presto-Presse-Vertriebs AG in St. Gallen.