AZ Medien: «Die Montagsausgabe ist nicht zwingend»

von Matthias Ackeret

Herr Wanner, Sie sind seit genau zwanzig Jahren oberster Chef der AZ Medien. Befinden Sie sich momentan in Ihrer schwierigsten beruflichen Zeit?

Höchstwahrscheinlich schon. Vor zwanzig Jahren, als ich die Verantwortung für unsere Firma übernommen habe, konnte man sich im Traum nicht vorstellen, dass das Geschäftsmodell Tageszeitung irgendwann ins Wanken geraten würde. Bis 2006 – also kurz vor der Finanzkrise – herrschten paradiesische Zustände: Die Auflagen stiegen, und es gab immer mehr Inserate und auch Leser. Doch jetzt hat sich alles geändert. Wir befinden uns mitten in der digitalen Transformation. Man muss neue Geschäftsfelder suchen und innovativ bleiben, um Erfolg zu haben.

Aber was heisst das konkret?

Verleger zu sein, ist wie Alpinismus im Hochgebirge. Die Erfahrung zeigt: Der Aufstieg zum Gipfel kann sehr hart sein, der Abstieg aber auch. Den Peak haben wir überschritten, doch jetzt stellt sich die Frage: Wann ist der Plafond erreicht, wo haben wir wieder stabilen Boden unter den Füssen? Ist es auf der Höhe der Achtzigerjahre, oder fallen wir noch tiefer? Jeder Verleger ist gezwungen, neue Ideen zu entwickeln.

Was ist Ihr Patentrezept?

Erstens war es stets mein Credo, die erwirtschafteten Gewinne zu reinvestieren. Dadurch ist es uns gelungen, zu wachsen und die Firma breiter abzustützen. Investitionen muss man sich aber auch verdienen, was einen haushälterischen Umgang mit den vorhandenen Mitteln und mitunter Sparanstrengungen verlangt. Dies gilt besonders in Zeiten wie diesen, in denen wir mit stark rückläufigen Werbeeinnahmen konfrontiert sind. Wir kommen deshalb um eine weitere Sparrunde nicht herum. Zweitens zwingt einen die digitale Transformation, kreativ zu sein und nach neuen Modellen zu suchen. Ich schlage mich zum Beispiel schon lange mit dem Gedanken herum, ob man auf die Montagsausgabe der Tageszeitung verzichten könnte. Je länger, desto realistischer erscheint mir dies. Publizistisch ist das meiste bereits in den Sonntagsmedien abgehandelt, zudem ist das Inserateaufkommen am Montag sehr gering. Das ist aber erst eine Idee.

Diese war nicht der Grund für Christian Dorers Kündigung?

Nein. Dorer suchte nach acht Jahren eine neue Herausforderung. Das kann ich nachvollziehen. Er hatte vor vier Jahren schon das gleiche Angebot, doch damals konnte ich ihn noch umstimmen. Ich nehme es mittlerweile gelassen, weil sich intern wie extern sehr gute Kandidaten für den Job gemeldet haben.

Ein Verzicht auf die Montagsausgabe wäre aber eine einschneidende Massnahme.

Ja, aber ich bin zur Ansicht gelangt, dass die Montagsausgabe für eine Tageszeitung nicht zwingend notwendig ist. Als wir noch keine Sonntagsausgabe hatten, erschienen wir auch nur sechsmal in der Woche. Möglicherweise muss man nach den Wahlen oder wichtigen Abstimmungen eine Sonderausgabe machen. Sonst orientieren sich die Leser zusehends über Tablet oder Smartphone. Der Vorteil: Man spart Druck-, Papier- und Vertriebskosten.

Stammt diese Idee von Ihnen?

Ja und nein. In den USA hat man auch schon damit experimentiert, an einzelnen Tagen in der Woche nicht zu erscheinen. Die Reaktionen waren gemischt. Es kommt sehr auf die Konkurrenzsituation an, in der sich eine Zeitung befindet. Wie und ob es wirklich funktioniert, kann ich nicht sagen, aber es wäre zumindest einen Versuch wert. In diesem Zusammenhang erinnere ich mich an eine Aussage des italienischen Autors Umberto Eco, die er kurz vor seinem Tod in einem Interview mit der Zeit gemacht hat: «Die Zukunft der Tageszeitung ist die Wochenzeitung.» Da ist was dran – weit vorausgedacht.

Das «Magazin» hat einmal geschrieben, dass Ihr Vater der Verleger sei, Sie hingegen der Unternehmer. Kann man Ihre Beziehung auf diese Kurzformel reduzieren?

Das ist nicht ganz falsch. Ich habe eine unternehmerische Ader, und diese kommt vermutlich von der mütterlichen Seite. Mein Urgrossvater mütterlicherseits war Emil Stehli, ein Zürcher Seidenindustrieller aus Obfelden, der in seiner Zeit sehr erfolgreich war. Von der väterlichen Seite kommt die Leidenschaft für die Publizistik und die Politik. Mein Ururgrossvater war Josef Zehnder, Zeitungsgründer, Verleger, Alleinredaktor und Buchdrucker. Und gleichzeitig war er aktiver Kulturkämpfer, Grossrat und während einer langen Zeit auch Badener Stadtammann.

Sie sind Vertreter der vierten Generation einer Zeitungsfamilie. Und die fünfte Genera- tion ist in den Startlöchern.

Drei meiner Kinder sind im Unternehmen tätig, eine Tochter ist Ärztin geworden. Ich habe wirklich Freude, wie sich das entwickelt. Vorgesehen ist, dass mein ältester Sohn Michael eines Tages CEO wird. Er will zusammen mit meinem jüngsten Sohn Florian die Unternehmung führen. Beide verstehen sich sehr gut und ergänzen sich auf ideale Weise. Meine Tochter Anna ist Journalistin und leitet zusammen mit einer Kollegin neu die Bundeshausredaktion der AZ. Mit dem derzeitigen CEO Axel Wüstmann, mit dem ich mich gut verstehe, habe ich vereinbart, dass er mindestens fünf Jahre bleibt und mithilft, dass es mit dem Generationenübergang gut kommt.

Aber können Sie überhaupt abgeben?

(Lacht.) Ich hoffe es.