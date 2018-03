Tamedia kauft Goldbach: Die Übernahme kommt wahrscheinlich zu Stande

Die Offerte des Zürcher Verlagshauses zur Übernahme der Medienvermarkterin Goldbach kommt voraussichtlich zustande. Gemäss dem definitiven Zwischenergebnis seien Tamedia 89,48 Prozent der Aktien angedient worden, heisst es in einer Mitteilung vom Montag. Damit wurde das provisorische Zwischenergebnis, das in der vergangenen Woche gemeldet worden war, bestätigt. Die Nachfrist beginnt morgen Dienstag und endet am 11. April. Tamedia gehe davon aus, dass bis zum Ablauf der Nachfrist über 90 Prozent der Goldbach-Aktien angedient werden, so die Meldung. Die übrigen Minderheitsaktionäre sollen im Rahmen einer Barabfindung entschädigt werden.

Nach Vollzug des Angebots würden die Aktien der Medienvermarkterin dekotiert. Im Dezember hatte die Mediengruppe Tamedia ein öffentliches Kaufangebot für sämtliche Aktien der Goldbach Gruppe vorangemeldet. Am 2. Februar publizierte sie ihr detailliertes Angebot – sie offerierte 35,50 Franken pro Namenaktie. Noch ausstehend ist die Zustimmung der Eidgenössischen Wettbewerbskommission.

Tamedia und Goldbach rechnen gemäss ihrer Mitteilung damit, dass diese der Übernahme im Mai oder – im Falle einer vertieften Prüfung – spätestens im September zustimmen wird. Der Vollzug des Angebots wird deshalb wie im Angebotsprospekt angekündigt entsprechend verschoben. (sda/awp/eh)