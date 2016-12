SRG: Die Verträge mit der Hochschule sind gemacht

Was persoenlich.com bereits Anfang Dezember vermeldete, ist nun definitiv: Die SRG wird Förderpartnerin für den Aufbau einer neuen Professur und eines neuen Zentrums für Medientechnologie an der ETH Zürich.

Die am Dienstag von der SRG unterzeichnete Initiative der ETH Zürich wird auch von den Verlagshäusern NZZ, Ringier und Tamedia unterstützt. Die SRG unterstützt die Professur und das neue Zentrum der ETH mit einem Förderbeitrag von drei Millionen Franken, die an die ETH Zürich Foundation fliessen.

«Innovation ist die Essenz und der Motor eines jeden Medienhauses. Deshalb unterstützt die SRG die Medientechnologie-Initiative der ETH Zürich mit einem namhaften finanziellen Beitrag und mit Know-how, das bei uns im Unternehmen auf diesem Gebiet bereits existiert», wird SRG-Generaldirektor Roger de Weck in einer Mitteilung zitiert.

Im neu zu etablierenden Zentrum für Medientechnologie werden konkrete Fragestellungen und Projekte gemeinsam mit Industriepartnern und weiteren Bildungsinstitutionen angegangen und entwickelt. Ziel ist zudem, dass sich das Zentrum international mit den führenden Forschenden auf dem Gebiet vernetzt und austauscht.

Die SRG will den Medienplatz Schweiz langfristig und nachhaltig stärken und hat in diesem Zusammenhang auch das komplementäre Medientechnologie-Projekt Swiss Media Initiative mit der ETH Lausanne finanziert. Mehrere private Medienhäuser sowie andere Partner haben bereits signalisiert, dass sie sich in Lausanne ebenfalls beteiligen wollen. (pd/cbe)