Fusion SDA-Keystone: Die Zukunft im «Medienclub» diskutiert

Es geht um Millionen. Um Gewinne, Subventionen, Jobs und Marktmacht. Und um die Zukunft der einzigen verbliebenen Schweizer Nachrichtenagentur. Was bedeuten die aktuellen Ereignisse rund um die Schweizerische Depeschenagentur für den Journalismus in der Schweiz? Wie wie geht es weiter mit der SDA und Keystone? Diesen Fragen ging am Samstag der «Medientalk» nach. Es diskutierten Christian Mensch («BZ Basel» und «Schweiz am Wochenende»), Seraina Kobler (freie Journalistin und Mitglied des Presserats) und Ruben Sprich (Ex-Cheffotograf bei Reuters Schweiz).

Die Sendung ist auf srf.ch/sendungen/medientalk abrufbar. (pd/eh)