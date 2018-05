Luzerner Zeitung: Dominik Buholzer verlässt die Chefredaktion

Nach über 20 Jahren journalistischer Arbeit für das LZ Medienhaus hat sich Dominik Buholzer auf eigenen Wunsch entschieden, sich hauptberuflich neu zu orientieren, heisst es in einer Mitteilung des Mutterhauses NZZ. «Ich hatte eine fantastische Zeit bei der ‹Luzerner Zeitung›. Doch mir bietet sich eine neue berufliche Herausforderung in einer anderen Branche, die ich nun packen möchte», lässt sich Buholzer zitieren.

Eine Auslegeordnung zur Nachfolge des Sonntagsleiters werde nun vorgenommen. Journalistische Einsätze von Buholzer für die Zeitung blieben weiterhin, ausserhalb der bisherigen Funktion, möglich. «Wir verlieren mit Dominik Buholzer einen sehr erfahrenen und verdienstvollen Kollegen», so Jérôme Martinu, Chefredaktor der «Luzerner Zeitung», gemäss Mitteilung. Der LZ-Chefredaktion gehören neben Martinu an: Pascal Hollenstein, publizistischer Leiter der NZZ Regionalmedien, Flurina Valsecchi, stv. Chefredaktorin/Leiterin regionale Ressorts, und Roman Schenkel, stv. Chefredaktor/Leiter überregionalen Ressorts.

Dominik Buholzer startete seine Karriere bei der «Luzerner Zeitung» 1995 in Uri, 1998 wurde der ausgebildete Lehrer Redaktionsleiter der «Neuen Nidwaldner Zeitung». 2006 wechselte er als Redaktor in das Ressort Schweiz, 2007 wurde er Leiter Newsdesk und schliesslich Mitglied der erweiterten Redaktionsleitung. Seit Februar 2012 ist Buholzer als stv. Chefredaktor verantwortlich für die «Zentralschweiz am Sonntag» (persoenlich.com berichtete). (pd/maw)