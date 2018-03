Surseer Woche: Dominique Moccand wird neuer Redaktionsleiter

Dominique Moccand übernimmt am 1. April die Redaktionsleitung der «Surseer Woche» und der «Trienger Woche». Der 30-Jährige hatte die Zeitungen bereits seit Oktober 2017 interimistisch geleitet.

Moccand bringe einen Master in Geschichte, Forschungserfahrung an der ETH-Militärakademie sowie praktische Newsarbeit als stellvertretender Leiter der Swiss Intelligence Cell der Schweizer Armee im Kosovo mit, teilte die Surseer Woche AG am Donnerstagabend mit.

Seine Vorgängerin Andrea Willimann hatte 2017 zur Blick-Gruppe gewechselt. Sie arbeitete während elf Jahren bei der «Surseer Woche». (sda/eh)