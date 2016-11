New York Times: Donald Trump sagt Treffen mit Journalisten ab

Der designierte US-Präsident Donald Trump bleibt auf vollem Konfrontationskurs mit der "New York Times". Ein für Dienstag anberaumtes Treffen mit dem Herausgeber und mehreren Reportern sagte er am Morgen (Ortszeit) ab.

I cancelled today's meeting with the failing @nytimes when the terms and conditions of the meeting were changed at the last moment. Not nice

Trump begründete dies auf Twitter damit, dass die Bedingungen des Treffens kurzfristig geändert worden seien. Das sei «nicht nett». Trumps Team hatte das Treffen selber vorgeschlagen. Die «New York Times» erklärte, an den Bedingungen des Treffens habe sich nichts geändert.

Nach Gesprächen am Montag habe man gemeinsam daran festgehalten, einen kurzen Teil hinter verschlossenen Türen und den deutlich längeren öffentlich mit Reportern machen zu wollen. Von der Absage habe man via Twitter erfahren.

Perhaps a new meeting will be set up with the @nytimes. In the meantime they continue to cover me inaccurately and with a nasty tone!