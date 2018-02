In eigener Sache

Doris Leuthard besucht «persönlich»

Am Montagabend war die Medienministerin Gast an einer Podiumsdiskussion in Zürich. Im Gespräch mit «persönlich»-Verleger Matthias Ackeret legte sie dar, wie «No Billag» die Kommunikationsbranche betreffen würde.

Am Montagabend in Zürich: Doris Leuthard, interviewt von Matthias Ackeret. (Bilder: Adrian Bitzi)