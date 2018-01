In der ersten «Sportpanorama»-Ausgabe des Jahres 2018 präsentiert Sascha Ruefer einen Rückblick auf die Weltcuprennen in Adelboden und weitere Themen des Wochenendes. Nach Matthias Hüppis SRF-Abschied übernimmt Ruefer im Wechsel mit Rainer Maria Salzgeber und Paddy Kälin vorübergehend die Moderation neben Jann Billeter, wie es in einer Mitteilung von SRF heisst. (pd)