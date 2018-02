Wochenzeitung: Dreierteam übernimmt die Redaktionsleitung

Nachdem Susan Boos ihre Funktion als WOZ-Redaktionsleiterin per Ende 2017 abgegeben hatte, wählten die WOZ-Genossenschafter am Donnerstag ein neues Leitungsteam. Silvia Süess, Kaspar Surber und Yves Wegelin übernehmen die Redaktionsleitung gemeinsam. Im Vorfeld hatte die Redaktion entschieden, dass sie künftig von einem Team geleitet werden soll, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Die WOZ ist nicht nur eine grossartige Zeitung, sondern auch ein tolles Projekt. Dieses kollektive Projekt als Mitglied eines Redaktionsleitungsteams mitzugestalten, darauf freue ich mich sehr», wird Silvia Süess in der Mitteilung zitiert. Die Redaktionsleitung hat eine koordinierende Funktion, um dem Organisationsmodell der WOZ gerecht zu werden: Die Genossenschaft Infolink als Herausgeberin der WOZ gehört ihren Mitarbeitern, die gleichberechtigt über den Betrieb bestimmen und den gleichen Lohn verdienen.

Dieses laut Mitteilung «einzigartige Modell garantiert der WOZ mitten in der Medienkrise eine grosse Unabhängigkeit und verschafft ihr eine hohe Glaubwürdigkeit». «Die Medien und die Welt sind im Umbruch: Es ist eine spannende Zeit, um in einer Redaktion mit jüngeren und erfahrenen Journalistinnen und Journalisten die WOZ weiterzuentwickeln», so Yves Wegelin.

Entgegen dem allgemeinen Trend konnte die WOZ in den letzten Jahren die Zahl ihrer Abonnements kontinuierlich steigern. Die verkaufte Auflage ist heute mit 17’103 Exemplaren laut eigenen Angaben so hoch wie nie seit der Gründung 1981. «Mit fundierten Recherchen, politischen Analysen und dem nötigen Humor wollen wir unsere Zeitung noch bekannter machen», sagt Kaspar Surber.

Seit zehn Jahren bei der WOZ

Süess, 1976, ist seit 2007 Kulturredaktorin bei der WOZ. Sie initiierte die jährlich erscheinende WOZ-Filmbeilage und war 2015 am Ausbau des Kulturteils beteiligt. Zuvor arbeitete sie als Redaktorin bei der Berner Kulturagenda. Süess hat an den Universitäten Bern und Fribourg Ethnologie, Journalistik und Spanische Literaturwissenschaften studiert.

Surber, 1980, kam 2007 zur WOZ, wo er über kulturelle und politische Themen schreibt. Zuvor war er Redaktor beim Ostschweizer Kulturmagazin «Saiten». Surber hat an der Universität Zürich Geschichte und Publizistik studiert und ist Autor der Bücher «An Europas Grenze» und «Mittelholzer revisited». Er war bisher stellvertretender Redaktionsleiter.

Wegelin, 1978, arbeitet seit 2008 als Redaktor für die WOZ, zuerst berichtete er über und aus dem Nahen Osten, heute schreibt er vor allem über Ökonomie und ihre gesellschaftlichen Auswirkungen. Wegelin studierte Politikwissenschaft, Volkswirtschaft und Arabisch an der Universität Bern und an der Sorbonne in Paris. Ab 2003 schrieb er als freier Journalist für verschiedene Medien. Er war bisher stellvertrender Redaktionsleiter. (pd/cbe)