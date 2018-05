AZ Medien TV & Radio: Dritter Moderator für «Ninja Warrior» bekannt

«Ninja Warrior Switzerland» erhält einen dritten Moderator – nebst den bereits bekannten Nina Havel und Maximilian Baumann (persoenlich.com berichtete). Der Zürcher Chris Bachmann wird die TV-Show auf TV24 gemeinsam mit Havel und Baumann live kommentieren, wie es in einer Mitteilung heisst. Bachmann zähle seit über 20 Jahren zu den «bekanntesten Live-Moderatoren der Schweiz». Insbesondere in der Winter- und Extremsport-Szene, als Host des Freestyles, der Olympischen Sommer- und Winterspiele, dem Open Air Frauenfeld oder der Tour de Suisse habe er sich durch «seine akzentfreie Mehrsprachigkeit, Lässigkeit und Schlagfertigkeit einen Namen gemacht», schreibt der Sender.

Derweil suchte TV24 am letzten Wochenende in den Berner Alpen nach den ersten geeigneten Kandidatinnen und Kandidaten für die Eigenproduktion. Auf dem Schilthorn versuchten sich 130 Teilnehmer an anspruchsvollen Hindernissen (siehe Bilder). Insgesamt erhielt TV24 fast 1000 Videobewerbungen aus der ganzen Schweiz, Deutschland, Österreich und England. Darunter seien rund zehn Prozent Frauen, heisst es dazu in der Mitteilung.

Das zweite Casting in Greifensee steht in zehn Tagen an. Danach wird der Sender seine finale Wahl treffen. Wer es letztendlich in die Sendung vom Herbst schafft, entscheiden die erzielten Resultate sowie die Casting-Verantwortlichen. (pd/cbe)