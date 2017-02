Arena: E-Mail provoziert kontroverse Diskussion

Gegen die «Arena» vom Freitag hagelte es Kritik. So sind bei der SRG-Ombudsstelle am Montag bereits 30 Beanstandungen gegen die Sendung eingereicht worden und auch der ehemalige Presserat-Präsident Peter Studer äusserte medienethische Bedenken (persoenlich.com berichtete). Der dominierende Kritikpunkt ist dabei, dass der Moderator Jonas Projer eine an die «Einstein»-Redaktion gerichtete E-Mail des Gastes Daniele Ganser zeigte.

Auf persoenlich.com sind aussergewöhnlich viele Wortmeldungen über dieses Verhalten von Jonas Projer zu verzeichnen. Während die einen User dies ebenfalls kritisieren, nehmen andere den Moderator in Schutz.

Bei SRF kann oder will man sich derzeit nicht weiter äussern. Auf Frage von persoenlich.com, ob diese Kritik gerechtfertigt sei, konnten weder TV-Chefredaktor Tristan Brenn noch Direktor Ruedi Matter Stellung beziehen. Beide seien auf einer Retraite, wie Stefan Wyss, Mediensprecher Information beim SRF, auf Anfrage mitteilte.