Schweizer Medienqualitätsrating: «Echo der Zeit» gewinnt

Die SRF-Radiosendung «Echo der Zeit» gewinnt das erste Medienqualitätsrating. Das «Echo» lege den Fokus auf wichtige Ereignisse und relevante Zusammenhänge und pflege gleichzeitig eine vielfältige, einordnende, sachliche und unabhängige Berichterstattung, wie kein anderer Medientitel, heisst es in den Ergebnissen des Medienqualitätsrating, die am Montag in Zürich vorgestellt wurden.

Lesebeispiel: Die Sendung «Echo der Zeit» erzielt sowohl in der Dimension der Berichterstattungsqualität (Inhaltsanalyse) als auch bei der Qualitätswahrnehmung (Befragung) die besten Ergebnisse. (Klick für Grossansicht der Grafik)



Neben dem «Echo der Zeit» erhalten das «goldene Q» weitere Medien, die Qualitätsleader ihrer Gruppe sind. Im 2016 sind dies:

Neue Zürcher Zeitung (Vergleichsgruppe «Tages- und Onlinezeitungen»)

Lesebeispiel: Vergleicht man die «Neue Luzerner Zeitung» mit den übrigen Tages- und Onlinezeitungen, erweist sich die inhaltsanalytisch gemessene Qualität als durchschnittlich. Bei der Befragung schneidet der Titel jedoch überdurchschnittlich gut ab. (Klick für Grossansicht der Grafik)



«NZZ am Sonntag» (Vergleichsgruppe «Sonntagszeitungen und Magazine»)

Lesebeispiel: Die «NZZ am Sonntag» schneidet in der Vergleichsgruppe «Sonntagszeitungen und Magazine» sowohl bei der Inhaltsanalyse, als auch bei der Befragung überdurchschnittlich gut ab. (Klick für Grossansicht der Grafik)

20minuten.ch (Vergleichsgruppe «Boulevard- und Pendlerzeitungen»)

Lesebeispiel: Vergleicht man 20 minutes mit den übrigen Boulevard- und Pendlerzeitungen, erweist sich die inhaltsanalytisch gemessene Qualität als durchschnittlich. Bei der Befragung erzielt der Titel jedoch nur unterdurchschnittliche Werte. (Klick für Grossansicht der Grafik)



SRF «Echo der Zeit» (Vergleichsgruppe «Radio- und Fernsehsendungen»

Lesebeispiel: «Echo der Zeit» erreicht sowohl in der Publikumsbefragung wie auch in der inhaltsanalytisch erfassten Berichterstattungsqualität überdurchschnittlich hohe Werte. (Klick für Grossansicht der Grafik)



Beim Medienqualitätsrating handelt es sich nicht um das «Jahrbuch» der Gesellschaft für Öffentlichkeit (fög), sondern um ein komplementäres Projekt, welches vom Stifterverein Medienqualität initiiert wurde. Massgeblich beteiligt sind Markus Notter, Andreas Durisch, Sylvia Egli von Matt und Bruno Gehrig sowie auch von der Forschung Diana Ingenhoff, Mark Eisenegger und Vinzenz Wyss. (eh)





Wie die weiteren der 43 untersuchten Titel im Wettbewerb abgeschnitten haben, lesen Sie heute Nachmittag auf persoenlich.com und morgen in unserem Newsletter.