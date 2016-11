NZZ: Ein Chefredaktor für die Innerschweizer Titel

Florian Hofer, bislang Chefredaktor der «Zuger Presse» und des «Zugerbieters», wird neu Chefredaktor aller Zentralschweizer Anzeiger und Magazine der NZZ-Mediengruppe. Die bisherigen Redaktionsleiter behalten ihre Funktion. Die NZZ-Mediengruppe will ihre vier Zentralschweizer Anzeiger und Magazine, «Anzeiger Luzern», «Insider», «Zuger Presse» und «Zugerbieter», weiterentwickeln, wie sie am Montag mitteilte.

Deshalb übernimmt der 55-jährige Florian Hofer neu die Funktion des Chefredaktors für die vier Titel. Hofer ist seit 2002 Redaktionsleiter und Chefredaktor der «Zuger Presse» und seit 2006 auch Chefredaktor des «Zugerbieters». Seit November 2016 verantwortet er zusätzlich die Publizistik des «Anzeigers Luzern» und des «Insiders».

Die bisherigen Redaktionsleiter der Anzeiger und Magazine, Marcel Habegger für den «Anzeiger Luzern», Lukas Zberg für den «Insider» und Claudia Schneider-Cissé für den «Zugerbieter», behalten ihre Funktion bei, heisst es in der Medienmitteilung.

Der «Anzeiger Luzern» ist eine unabhängige Wochenzeitung der Stadt und Agglomeration Luzern mit einer Auflage von 101'000 Exemplaren. Das Lifestyle-Magazin «Insider» erscheint alle zwei Wochen in einer Auflage von 20'000 Exemplaren und wird an ausgewählten Orten in Luzern und Zug verteilt. Die Wochenzeitungen «Zuger Presse» und «Zugerbieter» werden im Kanton Zug beziehungsweise in Baar und Allenwinden verteilt und erreichen 55'000 Haushalte. (sda)