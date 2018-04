Junge Journalisten Schweiz: Ein Frauenduo ist neu an der Spitze

Das Präsidium von Junge Journalisten Schweiz (JJS) wird neu von Manuela Paganini geführt. An ihrer Seite als neue Vize-Präsidentin ist gemäss Mitteilung Martina Koch. Auch im Vorstand wechselten Gesichter: Ab sofort mit im Team sind Simon Schaffer, Pascal Scheiber und Silvan Zemp. Die bestehenden Vorstandsmitglieder Mario Fuchs, Oliver Fuchs, Karin Wenger und Selina Wiederkehr bleiben in ihren Posten. Auch das Generalsekretariat wird weiterhin von Martina Polek geführt. Zurückgetreten sind der bisherige Präsident Matthias Strasser sowie das Vorstandsmitglied Dominik Meienberg.



In der Branche breit vertreten

JJS sei es wichtig, seine Mitglieder mit der ganzen Branche vernetzen zu können. So ist der Vorstand in der Schweizer Medienlandschaft breit vertreten: Manuela Paganini schloss Ende Jahr die Diplomausbildung am MAZ ab und arbeitet für Radio Freiburg. Martina Koch ist SRF-Stagiare beim Regionaljournal Bern Freiburg Wallis. Mario Fuchs schreibt als Reporter für die Aargauer Zeitung, Oliver Fuchs leitet das Social-Media-Team bei der NZZ. Karin Wenger studiert Weltgesellschaft und Weltpolitik, daneben arbeitet sie als freie Journalistin. Am Mikrofon für das SRF-Regionaljournal ist Selina Wiederkehr, vor der Kamera für das Online-Portal Nau steht Pascal Scheiber. Simon Schaffer studiert Kommunikation und Journalismus an der ZHAW in Winterthur. Silvan Zemp arbeitet bei Radio Neo1 und studiert an der Uni Bern Public Management. (pd/maw)