Nach No Billag: Ein Vorschlag für Herrn Matter

Die SRG hat in den vergangenen Wochen immer wieder die Solidarität der privaten Medien eingefordert. Diese hat sie – von wenigen Beispielen abgesehen – im Vorfeld der heutigen Abstimmung bekommen. Deswegen ist es mehr als angebracht, wenn sie sich gegenüber den Verlagen jetzt auch solidarisch zeigt. Die am Sonntagnachmittag gemachten Zugeständnisse gehen in die richtige Richtung. Der Auftritt der SRG-Führung nach der Abstimmung war wohltuend zurückhaltend und dürfte zur Entkrampfung der angespannten Situation beigetragen haben. Bleibt zu hoffen, dass man sich im Leutschenbach auch noch in einem halben Jahr an diese Zugeständnisse erinnern wird. Zankapfel mit den Verlegern wird in Zukunft aber der Onlinesektor sein. Gerade das Schweizer Fernsehen zeichnete gerade hier in jüngster Vergangenheit durch eine grosse Expansionslust aus. Es kann und darf nicht sein, dass die SRG private Newsportale wie 20 Minuten, Newsnet, Blick.ch oder Watson, die sich ausschliesslich aus Werbegeldern finanzieren, übermässig konkurrenziert. Hier wäre es Aufgabe der Politik, notfalls zu intervenieren.