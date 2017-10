Radio SRF 4 News wird zehn Jahre alt. Im letzten Jahrzehnt hätten sich die gesellschaftlichen Positionen verhärtet, der Ton in den Medien habe sich verschärft und eine Gratismentalität mache den Qualitätsmedien das Leben immer schwerer, heisst es in einer Mitteilung.

Radio SRF 4 News geht den Fragen nach, was für Auswirkungen eine Polarisierung in der Gesellschaft auf die Meinungsbildung, auf die Glaubwürdigkeit der Medien und auf den News-Journalismus als Ganzes hat. Darüber diskutieren Salvador Atasoy und Romana Costa live in einer Gesprächssendung mit ihren Gästen am Freitag, 3. November, von 16 bis 17 Uhr aus dem MAZ in Luzern.

Als Gäste kommen Larissa Bieler (Verein Qualität im Journalismus/Swissinfo), Flavia Kleiner (Operation Libero), Ruedi Matter (Direktor SRF), Jakub Samochowiec (GDI Gottlieb Duttweiler Institute) und Gabriele Siegert (Professorin Universität Zürich). Das Publikum kann unter dem Hashtag #srf4news10 mitdiskutieren.

Bereits in den Tagen davor sendet Radio SRF 4 News täglich um 9.15 Uhr einen Beitrag zum übergreifenden Thema. Dabei wird unter anderem einen Radionostalgiker oder ein Experte für Künstliche Intelligenz zu Wort kommen. Und das Thema Podcasts wird aufgegriffen.

Auf der Webseite präsentiert Radio SRF 4 News zudem 20 Ereignisse aus zehn Jahren in einer Timeline. (pd/wid)