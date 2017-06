SAV-Medienpreis 2017: Eine Reise vom Mythos in die Realität

«Dreifach heimtückischer Mordversuch»: Im preisgekrönten Beitrag «Tatort Märchen» wird herausgearbeitet, wie die Gemeinheiten von Schneewittchens Stiefmutter strafrechtlich zu beurteilen wären. Und was wäre mit Gretel, die die Hexe in den Ofen gestossen hat? Notwehr, ist die Antwort in der auf Radio SRF2 erschienenen Sendung. Für Anwältin und Jurymitglied Miriam Mazou beindruckt der Radiobeitrag «mit Originalität und hohem Informationsgehalt. Regula Zehnder nimmt ihre Hörerinnen und Hörer auf eine fesselnde Reise mit, in welcher Mythen zu Realitäten werden.»

Die beiden zweiten Preise gehen an Pascale Burnier der Zeitung «24 heures» für beispielhafte klassische Gerichtsberichterstattung und an Claudia Senn für ihre in der «Annabelle» erschienen Reportage «Sie nahm das Kind einfach mit».

Zu den Anliegen des preisgebenden Schweizerischen Anwaltverbandes (SAV) gehört es, allgemeinverständliche und objektive Aufklärung über das Wesen und die Werte des Schweizer Rechts und dessen Instanzen zu fördern. Zu diesem Zweck vergibt der SAV alle zwei Jahre mit insgesamt 10’000 Franken dotierte Medienpreise (persoenlich.com berichtete). (pd/cbe)