Imholz Förderpreis: Eine Reportage aus dem Westjordanland gewinnt

Die Nachwuchsjournalistin Anna Shemyakova gewinnt den sechsten Imholz Förderpreis des Swiss Travelwriters Club, wie es in einer Mitteilung des Netzwerks für Reisejournalismus, Reiseblogger und Medienarbeit im Tourismus heisst. Mit dem Preisgeld von 7500 Franken wird die 28-Jährige ins Westjordanland reisen. Die Mauer, die Israel und die palästinensischen Gebiete teilt, ist siebenhundert Kilometer lang. Was durch sie hindurchdringt, sind meistens nur Bilder politischer Unruhen, Pein und Kampf, was nicht der ganzen Realität entspricht. Shemyakova will zeigen, dass es im Westjordanland noch eine andere Welt gibt: eine mit Universitäten, Strassencafés, Stränden, mit Hip-Hop-Konzerten und einer lebendigen Kunstszene. Es sei ein kleines Universum voller Menschen, die das Leben trotz 540 Checkpoints und acht Meter hohen Mauern auskostet.

Shemyakova wird im Herbst 2018 mit dem 7500 Franken hohen Preisgeld des «Imholz Förderpreises» nach Israel sowie Palästina reisen und eine Reisereportage für die «SonntagsZeitung» realisieren. Somit setze der Imholz Förderpreis genau dort an, wo herkömmliche Reiseveranstalter, Fluggesellschaften und Tourismusorganisationen Journalisten eine Unterstützung versagen: Beim Realisieren von nicht alltäglichen Reportage-Ideen, heisst es in der Mitteilung weiter.

Die in der Ukraine geborene und in Deutschland aufgewachsene Journalistin wohnt seit ihrem letzten Mastersemester an der Universitüt Zürich in der Schweiz. In Deutschland hat Shemyakova bei RTL und einer Kabel eins-Produktionsfirma Erfahrungen im TV gesammelt. Von 2014 bis 2016 arbeitete sie bei der «Luzerner Rundschau» als Journalistin, heute ist sie für das Branchenmagazin «Hotellerie Gastronomie Zeitung» als Redaktorin tätig. Eines ihrer Schwerpunktthemen ist Digitalisierung im Gastgewerbe.

Die dreiköpfige Jury besteht aus Sonja Hüsler (Präsidentin Swiss Travelwriters Club und Reisejournalistin bei Ringier Axel Springer Schweiz), Katharina Deuber (Vorstandsmitglied Swiss Travelwriters Club, TV-Journalistin und Moderatorin) sowie Christoph Ammann (Leiter Reiseredaktion SonntagsZeitung/Tamedia sowie STC-Gründungsmitglied). Der Imholz Förderpreis wurde vor sechs Jahren von der Hans Imholz-Stiftung und dem Swiss Travelwriters Club lanciert. Dabei wird nicht die fixfertig publizierte Reportage prämiert sondern die Idee. Die Teilnahmebedingungen für die siebte Auflage des Preses werden Anfang 2019 auf www.swisstravelwritersclub.ch. (pd/wid)