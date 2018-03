Vom 13. bis 21. März 2018 stellt Radio SRF 1 im Rahmen einer Korrespondentenwoche die Auslandjournalisten von Radio SRF in den Fokus. Mit Sendungen, Beiträgen und vertiefenden Informationen im Web beleuchtet der Themenschwerpunkt die vielfältige Arbeit der Korrespondentinnen und Korrespondenten. Sie erzählen von eindrücklichen Begegnungen, von historischen Momenten, denen sie beiwohnen konnten oder vom Wandel, den ihr Beruf durch das Internet erlebt hat. Die Korrespondentenwoche zeigt, was passiert, bevor der fertige Radiobeitrag ausgestrahlt wird.

Für die Hörerinnen und Hörer bietet die Korrespondentenwoche vor allem auch die Möglichkeit zum direkten Austausch. Die Auslandkorrespondentinnen und -korrespondenten stehen über Emails und Chats für Fragen, Kritik und Diskussionen zur Verfügung. Mit den Fragen und Anliegen liefert das Publikum zudem Inputs fürs Programm und bestimmt mit, welche Themen im Web auf srf1.ch vertieft werden.

Persönlicher Austausch mit dem Publikum

Am Mittwoch, 21. März, findet zum Abschluss der Korrespondententag im Museum für Kommunikation statt. Von dort aus werden vier Radiosendungen live produziert und durch ein interaktives Rahmenprogramm ergänzt. Der Zutritt ins Museum ist an diesem Tag kostenlos. Und wer es nicht ins Museum schafft, kann sich ab 7 Uhr per Livechat beteiligen. (pd/wid)