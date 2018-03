Impressum: Einrichtung eines Streikfonds beschlossen

Die Delegierten vom Journalistenverband Impressum trafen sich am Freitag in Versoix GE. Im aktuellen medialen Umfeld, in dem sowohl grosse als auch kleine Verlage grossflächig um- beziehungsweise restrukturieren, diskutierten die Delegierten die Einrichtung eines Streikfonds. Nach einer intensiven Debatte, unter anderem über den SDA-Streik und die laufende Restrukturierung bei Tamedia, stimmten die Delegierten mit einer Mehrheit der Schaffung eines solchen Fonds zu. Der Streikfonds ermöglicht es Impressum, seinen streikenden Mitgliedern eine Entschädigung für entgangenen Lohn anzubieten, wie es in einer Mitteilung heisst.

Ebenfalls hat die Delegiertenversammlung einstimmig die Teilnahme von Impressum als Gründungsmitglied am «Pacte de l'enquête» des Vereins Fijou in der Westschweiz für eine neue Finanzierung des Journalismus angenommen. Das Projekt unterstützt investigative Ideen von unabhängigen Journalisten. Impressum hofft, dass ein solches Projekt auch in der Deutschschweiz und im Tessin lanciert wird. In seiner Resolution der Verband seine Position für eine direkte Medienförderung von Bund und Kantonen für die Print- und elektronischen Medien. Überdies schlug der Berufsverband neue Wege zur Finanzierung des Journalismus vor, wie zum Beispiel die steuerliche Absetzbarkeit des Abonnement-Preises für den Steuerzahler. Die Delegierten einigten sich auch darauf, eine neue Interessensgemeinschaft für unternehmerisch denkende Journalisten zu schaffen.

Impressum macht nicht davor halt, sich selbst und die Struktur seiner Berufsorganisation zu hinterfragen. Unter anderem diskutierten die Delegierten darüber, ob eine Neuorganisation der internen Strukturen notwendig sei, um die Kosten zu senken und gleichzeitig die eigene Schlagkraft aufrechtzuerhalten. (pd/cbe)