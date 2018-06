Tamedia: Einstellung von «Le Matin»-Print bekräftigt

Tamedia hatte am 7. Juni die Einstellung der Printausgabe von «Le Matin» bekannt gegeben (persoenlich.com berichtete). Diese führt nach Angaben der Mediengruppe zu 36 Kündigungen, davon 22 in der Redaktion, und zu vier Pensenreduktionen. Das Medium soll es nur noch online geben und mit einer 15-köpfigen Redaktion weiterentwickelt werden.

Die Mitarbeitenden hatten der Tamedia-Direktion im Rahmen der Konsultationsphase drei Alternativprojekte unterbreitet, um die Auswirkungen auf die Arbeitsstellen zu vermindern. All diese Vorschläge wurden von Tamedia abgelehnt. Eine Analyse der skizzierten Varianten habe gezeigt, dass sämtliche Varianten in den vergangenen Jahren bereits in Betracht gezogen und verworfen worden seien, heisst es in der Mitteilung. Ein Verkauf von «Le Matin» stehe für Tamedia nicht zur Diskussion.

«Le Matin» solle als rein digitale Medienmarke mit einer eigenen Redaktion weitergeführt werden und so die einzigartige Positionierung in der Romandie bewahren, hiess es weiter. Tamedia rief die Mitarbeitendenvertretung und die Gewerkschaft Impressum auf, ab Donnerstag mit der Verhandlung eines Sozialplans im Rahmen des geltenden Gesamtarbeitsvertrags zu beginnen. (sda/cbe)