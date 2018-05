SRF: Eishockey-WM-Final als Strassenfeger

Die Schweizer Nationalmannschaft begeisterte an der Eishockey-WM in Dänemark. Bis zu 1,418 Millionen Personen aus der Deutschschweiz sahen am Sonntag das Penaltyschiessen im Final gegen Titelverteidiger Schweden live bei SRF zwei, wie es in einer Mitteilung heisst.

Im Schnitt verfolgten das Penaltyschiessen 1,406 Millionen Personen bei SRF zwei, was einem Marktanteil von 73,3 Prozent entspricht. Während des gesamten 127 Minuten dauernden Endspiels waren durchschnittlich 1,075 Millionen Deutschschweizerinnen und Deutschschweizer bei SRF zwei zugeschaltet. Dieser Wert entspricht einem Marktanteil von 54 Prozent.

Rund zwölf Stunden nach dem Penaltydrama verfolgten durchschnittlich 92’000 Personen aus der Deutschschweiz mit einem Marktanteil von 23,2 Prozent den Empfang der Schweizer WM-Silbergewinner beim Flughafen Zürich auf SRF info. Der Halbfinal gegen Kanada erzielte einen Zuschauerschnitt von 551’000 Personen und einen Marktanteil von 37,1 Prozent (Zielgruppe 3+, Deutschschweiz, Overnight). (pd/cbe)