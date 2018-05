SRF: Elena Bernasconi wechselt zu Radio SRF 1

Im August 2018 stösst Elena Bernasconi neu zum Moderationsteam von Radio SRF 1. Sie wird die neue Stimme im Morgen- und Tagesprogramm, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Ein super Musikmix, solide Information, sympathische Stimmen und Themen, die ansprechen – Radio SRF 1 hat sich über die letzten Jahre zu meinem Lieblingssender entwickelt», wird Bernasconi zitiert. «Besonders gefällt mir, dass der Hörerin und dem Hörer bei Radio SRF 1 viel Zeit gegeben wird, sich miteinzubringen. Auf diesen Austausch freue ich mich sehr.»

Bernasconi war zuvor als Multimediajournalistin beim «Migros-Magazin» sowie bei TeleZüri tätig (persoenlich.com berichtete). Ihre Radiokarriere begann die heute 39-Jährige beim damaligen Radio Emme (heute Radio Neo 1), wurde danach Moderatorin bei Radio Pilatus und gehörte ab 2006 zum Team von Radio 24, wo sie ihre eigene Mittagssendung «Elena zum z’Mittag» präsentierte.

Per 1. August 2018 folgt Bernasconi als Moderatorin bei Radio SRF 1 auf Riccarda Trepp und wird in verschiedenen Tagesabschnitten zu hören sein. Trepp sei seit Anfang April Projektleiterin bei Skipp Communications in Chur und neu als Delegierte zuständig für die Entwicklung der Tourismusregion Splügen, wie es auf Anfrage bei SRF heisst. (pd/cbe)