Eine Woche ist vergangen seit dem Swiss Media Forum in Luzern. Wer sich die emotionale Diskussion zwischen Tamedia-Verleger Pietro Supino und Ringier-CEO Marc Walder nochmals anschauen will oder das Referat von Philip Rucker, Hauptstadtbüro-Chef der «Washington Post», erneut anhören will, kann das hier in den einzelnen Videos tun.

Auch persoenlich.com hat in diesem Jahr mit Kamera und Mikrofon vom Medienanlass berichtet. Die kurzen Videointerviews mit Tamedia-CEO Christoph Tonini, AZ-Verleger Peter Wanner oder Republik-Gründer Christof Moser gibt es hier. (wid)