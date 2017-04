Ringier: Ende der Zusammenarbeit mit Martin Wagner

#FreeDeniz Zürich

Journalisten demonstrieren in Zürich

Rund 150 Personen, darunter viele Medienschaffende, haben am Samstagnachmittag in Zürich die Freilassung aller in der Türkei inhaftierten Journalisten gefordert. Unter anderen las SRF-Moderator Sandro Brotz auf dem Helvetiaplatz einen persönlichen Brief an Deniz Yücel vor.