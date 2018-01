Im Artikel Eine «Chance für die SRG» oder die «Guillotine» haben wir eine Fehlinformation über den Medienkolumnisten Kurt W. Zimmermann publiziert. persoenlich.com berichtete am 10. Januar 2018 über den «Plan B» für die SRG, der vom Schweizerischen Gewerbeverband (SGV) am 9. Januar 2018 an seiner Pressekonferenz zur No-Billag-Initiative vorgestellt wurde.

Wir haben geschrieben, dieser Plan B sei von Kurt W. Zimmermann im Auftrag des SGV ausgearbeitet worden. Das ist falsch. Zimmermann hat nie einen Auftrag des SGV erhalten und ist nie für diese Organisation tätig gewesen.

«Die von SGV verwendeten Fakten und Zahlen stammen stattdessen aus einem Artikel, den ich am 9. November 2017 in der ‹Weltwoche› veröffentlicht hatte», schreibt er. persoenlich.com ist bei seiner falschen Darstellung einer Fehlinformation durch eine externe Quelle unterlegen. Das bedauern wir.

persoenlich.com entschuldigt sich bei Zimmermann dafür. Die entsprechende Passage im Artikel wurde angepasst. (eh)