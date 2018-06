Tamedia: Ersatzangebot für Abonnenten von «Le Matin»

Abonnentinnen und Abonnenten der gedruckten Ausgabe der Westschweizer Tageszeitung «Le Matin» erhalten ab der Einstellung ein Ersatzangebot. Sie können ab dem 21. Juli entweder «24heures» oder die «Tribune de Genève» in gedruckter Form zu Sonderbedingungen beziehen.

Auch Jetons zum Bezug der gedruckten Sonntagszeitung «Le Matin Dimanche» können sie beziehen. Der Vorschlag stammt von Tamedia-Verwaltungsratspräsident Pietro Supino. Er machte ihn am Freitag in einem Interview mit «Le Matin». Im weiteren erklärte er, der Wechsel der Zeitung in die digitale Verbreitung sei auf zu geringe Abonnentenzahlen zurückzuführen.

Das Verlagshaus Tamedia gab am Donnerstag bekannt, «Le Matin» ab dem 21. Juni nur noch in digitaler Form zu publizieren und die Druckausgabe einzustellen. «Le Matin» gab es seit 1893. Dem Entscheid fallen bis zu 41 Stellen zum Opfer (persoenlich.com berichtete). (sda/cbe)