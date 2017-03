SRF: Erstes «Rundschau Spezial» mit Peter Maurer

Am Mittwoch startet die neue SRF-Sendung «Rundschau Spezial». Zu Gast ist IKRK-Präsident Peter Maurer, wie es in einer Mitteilung von SRF heisst. Maurer reist von Krisenherd zu Krisenherd, ob Syrien, Afghanistan oder Südsudan, um nur drei Beispiele zu nennen. In fast 90 Ländern auf der ganzen Welt ist die Hilfe des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) gefragt.

In «Rundschau Spezial» interviewen Wille und Brotz vier Mal pro Jahr gemeinsam einen Gast zu einem aktuellen Thema. Diese Persönlichkeiten können Bundesräte, Spitzenpolitiker aus der Schweiz oder aus benachbarten Ländern sowie Wirtschaftsführer oder Vertreter internationaler Organisationen sein. Ergänzt wird die Sendung, die jeweils um 20.55 Uhr auf SRF 1 zu sehen ist, durch Hintergrundbeiträge zum jeweiligen Thema. «Rundschau Spezial» ersetzt laut SRF die bisherige «Classe politique». (pd/wid)