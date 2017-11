Der Zürcher Journalistenpreis will neuen Talenten mehr Aufmerksamkeit schenken. Neu schreibt er in Zusammenarbeit mit den Jungen Journalisten Schweiz auch einen Newcomer-Preis aus. Dafür kann sich bewerben, wer jünger als 30 Jahre alt ist oder weniger als fünf Jahre Berufserfahrung ausweist. Dieser Preis ist mit 3000 Franken dotiert.

Die Zusammenarbeit mit dem Verein Junge Journalisten Schweiz, der sich als Netzwerk für Medienschaffende bis 30 Jahre versteht, soll als Zeichen gewertet werden, dass der traditionsreiche Journalistenpreis den Anschluss an die Jugend sucht und an die Zukunft des Journalismus glaubt. Der Preis wird – zusätzlich zu den drei anderen Preisen und dem Preis für das Gesamtwerk – erstmals an der Preisverleihung im nächsten Frühling vergeben.

Erstmals können in diesem Jahr nicht nur Journalistinnen und Journalisten aus dem Grossraum Zürich, sondern Medienschaffende aus der gesamten Deutschschweiz beim Wettbewerb um die besten Artikel mitmachen (persoenlich.com berichtete). Einsendeschluss ist der 15. Januar 2018. Arbeiten können unter www.zh-journalistenpreis.ch eingereicht werden. (pd/wid)