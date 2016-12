Tamedia: Espace Media Bernerbär ab

Die Sportvermarktungs- und Sportmedien-Agentur IMS Sport AG mit Sitz in Köniz übernimmt die Berner People-Zeitung Bernerbär von der Espace Media, wie das Medienhaus Tamedia in einer Mitteilung schreibt. Die Übernahme erfolgt auf den 1. Januar 2017. In einer Übergangsphase wird die Espace Media IMS Sport in verschiedenen Bereichen unterstützen, um einen reibungslosen Wechsel zu garantieren.

«Es freut uns, dass wir mit der IMS Sport AG eine neue Eigentümerin für den Bernerbär gefunden haben, die in Bern verankert ist und über ein breites überregionales Netzwerk verfügt», wird Ueli Eckstein, Leiter Regionalmedien Deutschschweiz und Mitglied der Unternehmensleitung von Tamedia, in der Mitteilung zitiert.



Der 1983 gegründete Bernerbär erscheint wöchentlich in einer Auflage von 96‘000 Exemplaren. Im Mittelpunkt der Berichterstattung stehen die Bernerinnen und Berner, über deren Auftritte die People-Zeitung jede Woche unterhaltend und mit einem Augenzwinkern berichtet. Der Bernerbär wird auch nach der Übernahme weiterhin im Tamedia Druckzentrum Bern gedruckt. Über den Verkaufspreis haben die beiden Parteien Stillschweigen vereinbart. (pd/wid)