Radio SRF: Eveline Kobler neue Leiterin Wirtschaftsredaktion

Eveline Kobler ist seit 2007 als Wirtschaftsredaktorin für Radio SRF tätig, seit 2011 ist sie stellvertretende Redaktionsleiterin. Zudem moderiert sie – ebenfalls seit 2011 – die «Samstagsrundschau» von Radio SRF, heisst es in einer Mitteilung. Die 39-jährige Zürcher Oberländerin studierte an der Universität St. Gallen Staatswissenschaften und schloss ihr Studium 2003 ab. Anschliessend war sie während vier Jahren für die awp Finanznachrichten AG als Wirtschaftsredaktorin tätig.

Per 1. Dezember übernimmt Eveline Kobler ihre neue Aufgabe als Leiterin der Wirtschaftsredaktion. Sie tritt die Nachfolge von Barbara Widmer an, die seit Anfang September als Stabschefin der Chefredaktion Radio fungiert.

«Eveline Kobler ist eine ausgewiesene Radiojournalistin, die wirtschaftliche und wirtschaftspolitische Themen und Ereignisse im In- und Ausland kompetent einschätzt und kommentiert – und dies sowohl in ihren Kerndossiers Banken, Geldpolitik und Pharma wie auch in zahlreichen anderen Themengebieten. Sie ist im Haus und in der Schweizer Wirtschaft sehr gut vernetzt und verfügt aufgrund ihrer Stellvertretungsfunktion über Führungserfahrung. Diese hat sie immer wieder auch während längerer Zeit unter Beweis gestellt», wird Radio-Chefredaktorin Lis Borner in der Meldung zitiert. (pd)