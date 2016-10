AZ Medien: Ex-TeleZüri-VJ geht zu Radio Munot

von Christian Beck

Im Januar 2017 beginnt für Remo Müller eine neue berufliche Ära: Er startet beim Schaffhauser Radio Munot, zuerst als Redaktor, später als Moderator. «Der Moment, zum ersten Mal vor dem Live-Mikrofon zu stehen, macht mich zwar nur schon beim daran denken etwas nervös, aber ich freue mich wie ein kleines Kind darauf», so Müller auf Anfrage von persoenlich.com.



Ende 2015 hängte Müller seinen Job als Videojournalist bei TeleZüri an den Nagel – obwohl dies für ihn ein Traumjob war. Aber: «Das Fernweh war einfach zu gross», so Müller. Und so reist er nun seit Januar dieses Jahres durch die Welt – nach Guatemala City, über Nicaragua, Costa Rica, Panama und Kolumbien. Im Sommer kam er kurz zurück in die Schweiz, um seinen 30. Geburtstag zu feiern. In dieser Zeit absolvierte er bei Radio Munot zwei Schnuppertage – er kennt dort die stv. Chefredaktorin und den Geschäftsführer persönlich. Dann ging Müller wieder auf Reisen: erst Thailand, jetzt im Moment Myanmar und dann weiter nach Malaysia und Brunei.



Vor einigen Tagen kam das Jobangebot aus Schaffhausen. «Radio war mein Teenager-Traum, Reto Scherrer mein grosses Vorbild. Wir sind ja beide in oder um Weinfelden aufgewachsen. Ich bin danach eher zufällig beim Fernsehen gelandet. Nach einem Jahr Reisen ist es der richtige Zeitpunkt, etwas anderes zu machen. Beim Radio reizt mich die Dauer-Live-Situation. Man steht dauernd unter Strom, das finde ich unheimlich spannend», sagt Müller.



Remo Müller verbrachte seine ersten Kindheitsjahre in Schlieren, wuchs dann aber im Kanton Thurgau auf. Zuletzt wohnte er in Winterthur. Nach seiner Lehre als Fotofachmann arbeitete er ab 2008 als Videojournalist bei Tele Top, 2011 wechselte er zu TeleZüri (persoenlich.com berichtete). Dort absolvierte Müller berufsbegleitend die Diplomausbildung am MAZ. Müller ist ausserdem seit 2010 Medientrainer in der Schweizer Armee.