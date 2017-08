Bei den AZ Medien übernimmt am 1. Oktober Fabian Hock die Leitung des Auslandressorts von «Aargauer Zeitung» und «Schweiz am Wochenende». Die bisherige langjährige Ressortleiterin, Dagmar Heuberger, geht in Pension, wie es in einer Mitteilung heisst.

Hock trat im Oktober 2014 in die AZ-Redaktion ein, wo er zuerst im Wirtschaftsressort schrieb. Anfang 2017 wechselte er ins Auslandressort. Der 33-Jährige schloss an der Universität Regensburg sein Studium der Politikwissenschaft und Philosophie ab. Bevor er zur AZ stiess, arbeitete er auf der Redaktion des Europäischen Wirtschaftsdienstes. (pd/cbe)