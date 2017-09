Das grösste Peoplemagazin der Westschweiz, «L’illustré», präsentiert sich nach einer Generalüberholung in modernisiertem Layout und mit neuen journalistischen Schwerpunkten, heisst es in einer Mitteilung von Ringier Axel Springer Schweiz.

«Das neue Format ist in der Aufmachung stilvoller und inhaltlich relevanter denn je. So wurde beispielsweise das Cover, die Visitenkarte der Zeitschrift, auf ein einzelnes Sujet reduziert», wird «L’illustré»-Chefredaktor Michel Jeanneret in der Mitteilung zitiert. «Dennoch bleiben wir dem Kern von ‹L’illustré› treu: Die Zeitschrift bleibt die Stimme der Suisse romande und wird die besten Geschichten aus der Region enthüllen und erzählen.»

Ein neues Facebook-Forum

Auch in den sozialen Medien geht die Zeitschrift neue Wege und setzt verstärkt auf Interaktion mit seinen Lesern und Abonnenten. So hat «L’illustré» speziell für Familien ein Facebook-Forum lanciert. Die Idee: Leser helfen Lesern mit relevanten Tipps und Ratschlägen. Die besten Empfehlungen werden im Heft präsentiert.



Inhaltlich bietet die Zeitschrift noch mehr Rhythmus und Dichte durch neue Kurz- und Langstrecken-Formate. Die Texte sind zugunsten einer besseren Leserführung übersichtlicher strukturiert.

Die Zusammenarbeit mit den führenden Mode- und Lifestylemagazinen «Bolero» und «Style» aus dem Hause Ringier Axel Springer Schweiz garantiert laut Mitteilung noch mehr Insights in Sachen Mode und Beauty und komplettiert das neue Print-Angebot.

Aktuell arbeitet das Redaktionsteam an der Überarbeitung des «L’illustré»-Webauftritts. Der Relaunch der Website ist für 2018 geplant. (pd/cbe)