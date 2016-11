SRF Medienclub: Fake-News und Algorithmen werden zum Thema

Das Vertrauen in die etablierten Medien schwindet. Immer mehr Menschen informieren sich ausschliesslich via soziale Medien, via Twitter, Facebook & Co. Maschinen produzieren Nachrichten, und Algorithmen entscheiden, wem sie zugestellt werden, heisst es im Mediennewsletter des Schweizer Radio und Fernsehens SRF.

Diesem Thema widmet sich der «Medienclub» vom Dienstag. Gefälschte News erhielten grössere Aufmerksamkeit als faktenorientierte. Was bedeutet diese Medienentwicklung für die Meinungsbildung? Wird der Einfluss von sogenannten Echoräumen und Filter-Bubbles immer grösser? Und welche Lehren ziehen die Medien hier in Europa aus der Wahl Trumps?

Unter der Leitung von Franz Fischlin diskutieren im «Medienclub»:

Michael Hermann , Politikwissenschafter

, Politikwissenschafter Matthias Ackeret , Chefredaktor Medienzeitschrift «Persönlich», Moderator Blocher-TV

, Chefredaktor Medienzeitschrift «Persönlich», Moderator Blocher-TV Michèle Binswanger , Journalistin Tages-Anzeiger

, Journalistin Tages-Anzeiger Matthias Zehnder, Publizist und Medienwissenschafter

