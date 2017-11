No Billag: Fake-Profile auf Facebook machen Stimmung

In den Sozialen Medien tummeln sich immer wieder Trolle. So schrieb eine gewisse Claudia Stauss auf Facebook, sie sei früher bei SRF angestellt gewesen, wie es im «Blick» heisst. «Und ehrlich gesagt, habe ich sehr, sehr wenig gearbeitet und einfach gut verdient», schreibt sie. Damit lobbyiert sie für die No-Billag-Initiative.

SRF-Sportredaktor und Kommentator Stefan Hofmänner liess diesen Kommentar nicht so stehen. Er schreibt in einem eigenen Post auf Facebook: «Eine Claudia Stauss hat nie bei SRF gearbeitet.» Wer den Post von Stauss gelesen habe, sei schamlos angelogen worden. «Es ist zutiefst erschreckend», so Hofmänner.



Mittlerweile sind die Profile von Claudia Stauss auf Facebook und LinkedIn gelöscht. (cbe)