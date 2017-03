Travelnews: Felix Frei stösst zum Verwaltungsrat

Gut eineinhalb Jahre nach der Gründung professionalisiert sich Travelnews, das Newsportal für Reisen und Tourismus, weiter. An der ausserordentlichen Generalversammlung vom 10. Februar 2017 wurde Felix Frei, Mitgründer und Partner der AOC Unternehmensberatung Zürich, als neues Mitglied in den Verwaltungsrat gewählt, heisst es in einer Mitteilung.

Frei ist seit 30 Jahren als Managementberater und Arbeitspsychologe für bekannte Schweizer Firmen in verschiedenen Branchen tätig. Er studierte Psychologie, Sozialpädagogik und Informatik an der Universität Zürich. Später war Frei Dozent für Arbeits- und Organisationspsychologie an der Abteilung für Informatik der ETH Zürich sowie an den Universitäten Basel, Bern, Bremen und Zürich. Er ist Autor mehrerer Managementbücher.

Mit der Wahl von Frei setzt sich der Travelnews-Verwaltungsrat neu aus sechs Mitgliedern zusammen: Gianni Moccetti (Verwaltungsratspräsident), Vanessa Bay, Markus Flühmann, Felix Frei, Tobias Pogorevc und Raphaël Surber. (pd/wid)