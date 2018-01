SRF: Fernseharchiv seit 1953 digitalisiert

Im Januar hat der Bereich Dokumentation und Archive von Schweizer Radio und Fernsehen das nationale Digitalisierungsprojekt BetaSuisse erfolgreich abgeschlossen, wie es in einer Mitteilung heisst. Hierfür wurden in den vergangenen zehn Jahren über 120’000 Beta-Videokassetten aufwändig digitalisiert, die SRF von 1989 bis 2012 für die Archivierung der gängigsten Eigenproduktionen verwendet hat. Zum digitalisierten Bestand gehört ebenfalls ein Grossteil des bis dahin auf Filmrollen archivierten Bestandes seit 1953. Damit liegen über 55 Jahre Schweizer Fernsehgeschichte digital vor. Die 2007 aufgegleisten Digitalisierungsarbeiten erfolgten in Zusammenarbeit mit Radiotelevisione svizzera (RSI) und Memoriav, dem Verein zur Erhaltung von audiovisuellem Kulturgut.

Der digitalisierte Bestand von BetaSuisse umfasst neben aktuellen Sendungen wie der «Tagesschau», der «Rundschau», dem «Kassensturz» oder «Schweiz aktuell» auch frühere Kultsendungen wie das «Freitagsmagazin», «Antenne», «Viktors Spätprogramm» oder «Teleboy». Die digitalisierten Sendungen stehen den SRF-Redaktionen für die Wiederverwendung im eigenen Programm zur Verfügung. Gleichzeitig wird ein Teil dieses umfangreichen Archivbestandes auf Play SRF der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Das Angebot wird laufend ausgebaut und verbessert.

«Mit der Digitalisierung des SRF-Archivbestandes leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung des audiovisuellen Kulturguts der Schweiz», wird Bereichsleiter Christian Vogg in der Mitteilung zitiert. «Insofern sehen wir den erfolgreichen Abschluss von BetaSuisse als Meilenstein für die beginnende Öffnung unseres Archivs. Jetzt kümmern wir uns um weitere Archivschätze, die wir in den kommenden Monaten und Jahren unserem Publikum ebenfalls zugänglich machen möchten.»

Schweizer Radio und Fernsehen engagiert sich laut Mitteilung bereits seit vielen Jahren für die Sammlung, Erhaltung sowie Wiederaufbereitung von audiovisuellem Kulturgut. Das Archiv von SRF umfasst mehrere hunderttausend Programmstunden aus mehr als 80 Jahren Radio- und Fernsehgeschichte. Die kulturell wertvollen Inhalte aus der Schweiz, über die Schweiz und zu all dem, was die Schweiz interessiert, werden fortlaufend archiviert und der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. (pd/cbe)