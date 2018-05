Serviceplan: Filiale in New York eröffnet

Das Haus der Kommunikation hat am 1. Mai 2018 mitten in New York, in der Madison Avenue 102, seine Türen geöffnet. Unter dem Dach sind die drei bekannten Säulen der Serviceplan Agenturgruppe vertreten: Serviceplan, MODCo/Mediaplus sowie die Digitalagentur T3. Die USA seien schon jeher Trendsetter und Impulsgeber für die gesamte Kommunikationsbranche. Ein Haus der Kommunikation im Herzen von New York sei daher ein logischer und konsequenter Schritt im Rahmen der Internationalisierungsstrategie der Serviceplan Gruppe, die vor gut fünf Jahren startete, heisst es in der Mitteilung dazu. «Ein Traum geht nicht nur für unsere Agenturgruppe, sondern besonders auch für mich ganz persönlich in Erfüllung», wird Florian Haller, CEO der Serviceplan Gruppe, darin zitiert.

Serviceplan New York besteht aktuell aus 65 Mitarbeitern und wird gemeinsam von Stefan Schütte, Nick Johnson, Jay Benjamin sowie Nick Chapman geführt. MODCo/Mediaplus leiten Erik Dochtermann und Eileidh Bamford. Die Digitalagentur T3 ist Partneragentur und wird von Ben Gaddis geführt. Zu den Kunden von Serviceplan New York gehören MAN und Lufthansa – die bereits seit einigen Monaten in New York betreut werden – sowie Key Me. MODCo/Mediaplus betreut Brighthouse Fiancial, 2K Games, 2K Sports, Vera Wang, CR7, Sony Pictures, Swiss, Tap Portugal und Wacoal. T3 zählt UPS, Capitol One, Virgin und Pizza Hut zu seinen Kunden.

Seit 2016 war Schütte Geschäftsführer der Holding der Serviceplan Agenturen bis er im Januar 2018 als Chief Integration Officer nach New York wechselte. Ab sofort ist er dort für die Integration und den Ausbau der einzelnen Firmen vor Ort und die Anbindung an das Headquater in München zuständig. Er startete 2000 als Geschäftsführer bei Serviceplan Campaign in München und betreute Kunden wie BMW, BMW Motorrad, HiPP, Lego, Rolf Benz, Sky und Castrol.

Neben Schütte sei mit Jay Benjamin, Nick Chapman und Nick Johnson ein Geschäfstführerteam an Bord, das bereits in der Vergangenheit erfolgreich zusammengearbeitet habe, heisst es weiter. Benjamin kann auf eine langjährige Karriere bei Saatchi & Saatchi Sydney, Leo Burnett Sydney und Saatchi & Saatchi New York zurückblicken, wo er als CCO tätig war. Er war darüber hinaus Mitglied des Worldwide Creative Boards bei Leo Burnett und Saatchi & Saatchi. Bis Ende des Jahres 2017 war er als Executive Creative Director bei MUH-TAY-ZIK | HOF-FER tätig.

Chapman bringt als Director of Strategy (zuletzt hatte er die Position des Director of Strategy bei MUH-TAY-ZIK | HOF-FER in NYC inne) knapp 20 Jahre Erfahrung als Stratege in renommierten Werbeagenturen in Grossbritannien und den USA mit, darunter Stationen bei TBWA London, Saatchi & Saatchi London sowie VB&P und TBWA\CHIAT\Day Los Angeles. Bevor er bei Serviceplan startete, war er Head of Strategy bei Pereira & O´Dell und als VP Global Consulting Partner bei Ogilvy RED.

Nick Johnson, Geschäftsführer Serviceplan New York, hat im Laufe seiner Karriere an unterschiedlichen Orten von Austin bis San Franciso bei unabhängige Agenturen wie Bernstein-Rein, Venables Bell & Partners, GSD&M, VB&P und Gotham gearbeitet. Vor seinem Engagement bei Serviceplan arbeitete er als President bei MUH-TAY-ZIK | HOF-FER.

Erik Dochtermann ist Geschäftsführer und Gründer von MODCo Media in New York. In den letzten 28 Jahren trug die Full-Service-Mediaagentur zur Entwicklung von Milliarden-Marken wie Take Two Interactive, Chico's, Swatch Group und Brighthouse Financial bei. Zu den Leistungen der Agentur gehören Strategie und Forschung, Mediaplanung und Einkauf, SEO-Dienstleistungen sowie Analyse. Vor seinem Engagement bei MODCo Media leitete Erik Dochtermann ein Mediaberatungsunternehmen, das Kunden wie BMW North America, Perrier, Nutrasweet, Isuzu und MasterCard betreute. (pd/wid)