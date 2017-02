Tamedia: Fiona Endres wechselt zur «Rundschau»

Neuzugang bei der «Rundschau» vom Schweizer Radio und Fernsehen: Fiona Endres wechselt auf Anfang April ins Leutschenbach. In den letzten zwei Jahren absolvierte die 27-Jährige ihr Volontariat bei der «SonntagsZeitung», wo sie hauptsächlich für das Nachrichtenressort schrieb. Für die SoZ berichtete sie während einem halben Jahr von Bundesbern aus und reiste im Vorfeld der Wahlen für den Tagi einen Monat lang durch die USA. Zusammen mit Kollegen rief Endres zudem den «Arena»-Faktencheck für den Tagi ins Leben.

Der Wechsel zur «Rundschau» ist für Endres eine Rückkehr. Als Praktikantin habe sie dort im Jahr 2014 ihre «ersten Schritte im Recherchejournalismus» gemacht, wie sie auf Anfrage von persoenlich.com sagt. «Die Lust der Redaktion auf starke Recherchen und unbequeme Fragen hat mich mitgerissen - und nie mehr losgelassen», ergänzt sie. Sie freue sich nun darauf, bei der «Rundschau» Fernsehen zu machen und noch tiefer in Themen eintauchen zu können. In einem 80-Prozent-Pensum wird sie sich unter anderem ihren Spezialdossiers Dossiers Umwelt, Religion, Niederlande widmen.

Endres hat ihr Bachelorstudium in Medien- und Kommunikationswissenschaften und Zeitgeschichte an der Universität Fribourg absolviert und einen Master in Geschichte (Universiteit Utrecht, NL) in der Tasche. Zusammen mit dem Volontariat bei der SoZ schliesst sie die Diplomausbildung Journalismus am MAZ ab. (wid)