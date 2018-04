Somedia

Flauschiges WC-Papier sorgt für Ärger

Auch in Chur gibt es ein Papierproblem: Der technische Leiter ruft in einem Brief zum ressourcenschonenden Umgang auf dem Klo auf. Was ihn verwundert: WC-Papier findet er gar in den Abfalleimern.

Unter anderem weil die Klobrillen mit Papier «verkleistert» werden, ist bei Somedia der Verbrauch von WC-Papier markant gestiegen. (Symbolbild: CWS)