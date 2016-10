Verein Medien Meinung Vielfalt (MMV): Fördertopf für journalistische Recherchearbeit

Medien Meinung Vielfalt (M.M.V.) beschloss im Juni 2016 an der Generalversammmlung eine Neuausrichtung, wie der Verein in einer Mitteilung schreibt. Dem Vereinszweck, die Medienvielfalt in der Zentralschweiz ideell und finanziell zu fördern, wird fortan konkreter Ausdruck verliehen.

Die zur Verfügung stehenden Mittel werden gezielt für journalistische Inhalte zu relevanten Zentralschweizer Themen eingesetzt, die hohen Qualitätsansprüchen genügen und über das Tagesgeschäft hinausgehen.

Journalistinnen und Journalisten können für Projekte, denen eine fundierte Recherche zugrunde liegt, Gesuche für eine entsprechende finanzielle Förderung einreichen. Wird dem Gesuch entsprochen, kommt der Verein für die Kosten der journalistischen Arbeit auf. Die geförderten Inhalte werden in der Regel auf zentralplus.ch publiziert. Der Verein nimmt ab sofort Gesuche entgegen. Eine detaillierte Beschreibung der Voraussetzungen zur Förderung und des Verfahrens ist auf der Website des Vereins M.M.V. einsehbar.

Das Vereinskapital wurde und wird geäufnet von Mitgliederbeiträgen und Spenden. Man beabsichtigt Inhalte im Umfang von rund 15'000 Franken pro Jahr zu fördern. Der Verein steht all jenen offen, die sich für die Medienvielfalt in der Zentralschweiz einsetzen. (pd/clm)